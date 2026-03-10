ドル円１５７．８０近辺、ユーロドル１．１６３５近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は157.80近辺、ユーロドルは1.1635近辺で推移している。足元で、欧州株や米株先物・時間外取引は堅調に推移しているが、為替市場ではドル買い調整や円安の動きは続かず。ドル円はロンドン序盤の157.28付近を安値に足元では157.80台へと再び上昇。ユーロドルは1.1664付近を高値に1.1630台へと反落している。ユӦ