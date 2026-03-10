お笑い芸人の脳みそ夫（４６）が１０日までに自身のＳＮＳを更新。第２子が誕生したことを報告した。脳みそ夫はインスタグラムで「先日、第二子が産まれた〜す（たこ口）ハピネ〜ス！」と明かし、生まれたばかりの赤ちゃんを抱く様子をアップした。この投稿には「うれ推古天皇」「おめで太子ー！！！」「おめで唐ございまーす！！！」「なんとも言えない幸せのお裾分けありがとうございます」「ハピネ蘇」などのコメントが寄