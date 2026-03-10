◆オープン戦中日―ヤクルト（１０日・バンテリンドーム）中日・根尾昂投手が４回から、２番手で登板し、２イニングを２安打１失点だった。２―８の４回。先頭の伊藤に左中間への二塁打を浴びると、捕逸で無死三塁。２番・古賀に１４７キロの高め直球を中前にはじき返され、追加点を許した。それでも、４番・オスナを空振り三振に抑えると、１死二塁から、赤羽と北村を連続三振に封じ。最小失点でピンチをしのいだ。２イニ