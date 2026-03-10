◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ーチェコ（2026年3月10日東京D）日本代表「侍ジャパン」の岡本和真内野手（29＝ブルージェイズ）が10日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組最終戦のチェコ戦前に「5番・三塁」で先発出場。4回の第2打席に本塁打まであと数センチの二塁打を放った。0―0で迎えた4回。1死一塁で打席に立った岡本は、相手先発右腕サトリアが投じた5球目、124キロの内角高め直球を