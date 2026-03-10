2026年3月1日から4月30日まで、ホテルメトロポリタン（東京都豊島区西池袋1-6-1）M2階メザニンラウンジ「すずかけ」にて「Seasonal Parfait 苺と柑橘のパフェ」が提供されています。ミックスベリーソースで味の変化を楽しめるひと口食べるごとに味わいの表情が変化するパフェです。ベルガモットやオレンジのソース、苺のコンフィチュールやカモミール香るパンナコッタが重なり、味わい奥深い風味に。トップには苺のシャーベット、