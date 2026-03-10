俳優の前田敦子さんが約14年ぶりに写真集を発売しました。"大人の恋"をテーマに、大胆な露出カットに挑戦したという前田さん。背中やお尻を美しく見せるために体を鍛え、万全なコンディションで撮影に挑んだそうです。都内で行われた写真集「Beste」（講談社）の発売記念会見（2026年2月28日）では、撮影中のエピソードや今後について語りました。これからの芸能生活は... 写真集の撮影地として選ばれたのは、中欧オーストリア・ウ