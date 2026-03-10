緊迫するイラン情勢…戦争の長期化を警戒し、すでに原油価格が高騰していて今後はガスや電気にも波及するおそれがあります。広がる経済への影響…銭湯やクリーニング店はエネルギー価格の高騰に頭を抱えています。住宅街に伸びる大きな煙突。新潟市中央区の銭湯「朝日湯」です。〈朝日湯早川一美さん〉「ボイラー入れる。これが命なんだ」風呂のお湯を沸かす上でかかせないのが、こちらのボイラー。心配