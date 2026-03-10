Bリーグは3月10日、越谷アルファーズに所属するセクー・ドゥムブヤに、8日に行われた「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第24節の広島ドラゴンフライズ戦での規約・規程違反による懲罰として、1試合の出場停止と罰金5万円を科すことを発表した。 懲罰の対象となったのは、第2クォーター残り7分39秒頃と残り2分27秒頃にテクニカルファウルを宣告され、失格・退場となった行為