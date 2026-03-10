（台北中央社）中国の王毅外相は8日、全国人民代表大会（全人代）に合わせて行われた記者会見で、「台湾問題は中国の内政だ」と発言した。これに対し林佳竜（りんかりゅう）外交部長（外相）は10日、中華民国台湾は一貫して主権を有する独立国家だとし、台湾の主権的地位を歪曲（わいきょく）し、無視する言説は、双方が互いに隷属しない現状を変えることはできないと反論した。王氏は、高市早苗首相の台湾有事を巡る国会答弁を念