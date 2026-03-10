卓球のWTTチャンピオンズ重慶2026で10日、大藤沙月が中国の王曼碰（ワン・マンユー）から大金星を挙げたことが中国SNSの微博（ウェイボー）で大きな注目を集めた。大会は10日開幕し、世界ランキング13位の大藤は女子シングルス1回戦で同2位の王と対戦。3-0（11-7、11-5、11-3）で大藤が王を破るという結果に、微博には「王曼碰0-3大藤沙月」や「王曼碰、番狂わせ」といった話題が登場した。大藤沙月王曼碰