ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は３月10日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ最終節で、ベトナムと対戦した。ここまでグループステージ２連勝で、すでに決勝トーナメント進出を決めているなでしこジャパンは、首位通過を懸けた今回のゲームに長谷川や谷川らが先発。キックオフ直後に決定機を迎える。右からの浜野のクロスに植木がダイレクトで合わせたが、枠を捉えられない。