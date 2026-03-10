2025年の“スキャンダル報道”以降、表舞台での活動が激減した俳優の田中圭。そんな田中がポーカーの大会に参加していることが発覚し、注目を集めている。発端となったのは、3月9日に国内外のポーカーの情報を発信するメディア「ポーカーマガジン〜LightTHREE〜ライトスリー」公式Xの投稿だ。「3月5日から韓国の済州島でポーカー大会『Triton ONE JEJU 2026』がおこなわれているのですが、田中さんが参加していたのです。『ポ