3月10日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― ＲＯＢＯＴＰＡＹＭＥＮＴ [東証Ｇ]決算月【12月】3/10発表（場中） 毎年3月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、保有株数と保有期間に応じて2000～4万4000円分のデジタルギフトを贈呈する。27年3月末から開始。 ■拡