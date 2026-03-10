◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本-チェコ(10日、東京ドーム)野球日本代表・侍ジャパンの森下翔太選手が試合前円陣で“お茶たてポーズ”の実行をナインに再徹底しました。チェコ戦の試合前に円陣の声出しを担当したのは、この日1番・レフトでWBC初スタメンの森下選手。「今日しか来られないファンの人たちもいると思うので、その人たちにしっかり勝ちを届けて、全勝でマイアミに全員で行きましょう」と熱