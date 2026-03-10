◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本ーチェコ（10日、東京ドーム）試合前にB'zの稲葉浩志さんがNetflixの大会応援ソング「タッチ」をライブパフォーマンスで披露しました。選手はライブのかなり前からベンチで始まるのを待っていましたが、いつもはブルペンにいるクローザーを務める大勢投手の姿もありました。稲葉さんは「タッチ」をカバーするにあたって、「オリジナルへのリスペクトをこめた上で、自分