1次ラウンド・プールCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCが9日、東京ドームで行われ、オーストラリアは韓国に2-7で敗れた。台湾を含めて3チームが通算2勝2敗で並んだが、失点率で韓国が準々決勝進出を決めた。激闘から一夜明けた10日、豪州代表の公式Xは英語と日本語の2つの言語で、応援への感謝をつづっている。勝てば無条件で1次R突破、負けてもスコア次第では可能性があったオーストラリアだ