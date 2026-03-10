オーストラリア政府は、サッカー女子のアジア大会に出場していたイラン代表の選手たちに亡命を認めると発表しました。ロイター通信によりますと、オーストラリアで開かれているサッカー女子アジアカップに出場したイラン代表の選手5人が、オーストラリアへの亡命を希望しました。選手らは試合前の国歌斉唱を拒否し、イラン国営テレビから「裏切り者」と非難されていたということです。こうした中、トランプ大統領は9日、SNSで、代