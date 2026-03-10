9日（月）、順天堂大学男子バレーボール部は2026年度から入部する新入生、一川慶太郎、岩下将大、遠藤駿、北村悠樹、坂本吏巧、清武大智、三輪冬芽、渡邉昂太の8選手を公式インスタグラムで発表した。8人それぞれが、大学の公式インスタグラムで意気込みをコメントしている。 関東大学バレーボールリーグの1部に所属し、これまでにも複数のSVリーガーやVリーガーを輩