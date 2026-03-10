山手線の設備故障の点検でドローンが導入されます。【映像】駅構内での飛行試験の様子JR東日本は、この秋から山手線で設備故障が起きた際に、ドローンによる点検を行うと発表しました。駅構内や線路などに10から20のドローンを設置して、異常が検知されたら一番近いドローンが現場に向かい、点検を始めるということです。これにより、復旧作業開始までの時間短縮が見込め、早期の運転再開を目指します。都市部の鉄道敷地