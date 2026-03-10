政府は「JESTA」の創設に向けた改正案を閣議決定しました。【映像】外国人の出入国管理「JESTA」導入へ「JESTA」は、日本をビザなしで訪れる外国人観光客などが対象で、渡航前に手数料を支払いオンラインで渡航者情報を登録してもらい、事前に入国審査するものです。航空会社などには、予約情報の報告義務や、不適当と通知された外国人の搭乗を拒否する義務が課されます。（ANNニュース）