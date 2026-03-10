ＤＯＭＯＴＯの堂本光一が１０日、都内で行われたアニメ映画「劇場版転生したらスライムだった件蒼海の涙編」の大ヒット御礼舞台あいさつに、岡咲美保、豊口めぐみ、前野智昭と出席した。堂本は「みなさん、花粉ひどくないですか？やんなっちゃう」といきなり笑わせて登場。「何よりも花粉がひどいです、花粉症と認めてないですけどね、けどくしゃみが止まらないです」と嘆いていた。映画の４ＤＸ上映が決まったことが発