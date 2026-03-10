■サッカーAFC女子アジアカップ日本4ー0ベトナム（日本時間10日、オーストラリア・パース）来年のワールドカップの予選を兼ねたアジアカップ。日本女子代表（FIFAランク8位）は予選リーグ第3戦で、ベトナム（同36位）と対戦し、4ー0で快勝。前半に植木理子（26）が2試合連続ゴールで先制すると、後半には浜野まいか（21）が今大会初ゴール、さらに藤野あおば（22）、途中出場の清家貴子（29）の3試合連続ゴールを決めるなど計4