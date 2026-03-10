昨年暮れの東京大賞典3着後、招待を受諾したドバイワールドカップ（28日、メイダン、ダート2000メートル）に向けて調整を進めているアウトレンジ（牡6＝大久保、父レガーロ）はクリスチャン・デムーロ（33）との再コンビで臨む予定。10日、大久保師は「クリスチャンに乗ってもらう予定です」とテン乗り（初コンビ）の24年浦和記念で6馬身差Vに導き、続く名古屋大賞典7着以来、3度目のコンビとなる鞍上に期待を寄せた。これまで