自民党の鈴木幹事長と国民民主党の榛葉幹事長が国会内で会談しました。【映像】国民・榛葉幹事長のコメント（実際の様子）来年度予算案の年度内成立をめぐり榛葉幹事長は、日程にこだわるなら「協力は難しい」と述べました。国民・榛葉幹事長「予算は暫定予算組んででも、まずやるべきことをしっかりやって、熟議の国会でやっていくと、それは何ら誰も不幸になりませんからね。今のままだと協力することは難しい」榛葉幹事長