「ＡＣＬＥ・決勝トーナメント１回戦第２戦、町田−江原」（１０日、町田ＧＩＯＮスタジアム）町田の日本代表ＦＷ相馬勇紀（２９）が前半１２分に負傷交代した。第１戦は０−０のドロー。勝った方が準々決勝にコマを進める大一番で、攻撃の核が早々と交代となり、町田にとって大きな痛手となった。前半７分ごろ、左サイドでパスを受けた相馬は相手のチャージを予期し、パスを出した後にジャンプ。だが、着地の際に右足首を強