郵便物や学校のお知らせなど、気がつくとたまってしまう“紙もの”。「あとで整理しよう」と思っているうちに、いつのまにか書類が山積み…なんてことも。家族5人でスッキリ暮らす整理収納アドバイザーのひでさん（46歳）が実践しているのは、書類をためこまないシンプルな3つのルール。子どものプリントが多い家庭でも、無理なく続く書類整理術を紹介します。1：紙類は「家に入った瞬間」が勝負。まずは“いる・いらない”で即