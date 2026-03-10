【パリに咲くエトワール】 3月13日より全国公開 松竹は劇場アニメ「パリに咲くエトワール」を3月13日より全国の劇場で公開する。本作は明治時代後期、20世紀初頭のパリを舞台に画家を夢見るフジコ(継田フジコ)と、武家の家に生まれ、薙刀の才能を持ち家を継ぐ運命を持っていながらも、バレリーナになりたいという夢を持ってしまった千鶴(園井千鶴)の2人の少女の成長物語だ。