猫が突然暴れだす主な原因5つ 猫の急なダッシュや攻撃的な動きは、必ずしも異常とは限りません。ただし、状況や頻度によっては注意が必要なケースもあります。 1.狩猟本能のスイッチが入った 猫はもともと単独で狩りをする動物であり、わずかな物音や影の動きにも瞬時に反応する性質を持っています。その本能が急に刺激されると、部屋中を走り回ったり、高い場所へ飛び乗ったりと一気に興奮状態になることがありま