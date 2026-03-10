年度末が近づくと、次年度に向けて新しい「カレンダー」を探し始める人も多いはず。【3COINS（スリーコインズ）】でも数種類のカレンダーを販売中です。そのなかから今回は、天然木を使ったナチュラルさが特徴のデザインに注目。インテリアに左右されにくく使いやすい、おしゃれなカレンダーを紹介します。 四季折々のお花と過ごす1年間 月ごとに変わるお花のイラストと1年間を過ごす「フラワ