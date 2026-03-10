１次リーグを１位で突破ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）１次リーグを１位通過で決めた“侍ジャパン”。日本列島はまさにWBCフィーバーに沸いている。「日本は初戦の台湾戦から大谷翔平選手（31）の満塁ホームランが飛び出すなど、13対０でコールド勝ちしたことで一気に波に乗った。4番に座っている吉田正尚選手（32）は韓国戦、オーストラリア戦と２戦連続でホームランを連発。投手陣も安定感抜群の先発陣だけでなく、