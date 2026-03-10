乃木坂46・川粼桜（22）がこのほど、4月14日発売の1st写真集「エチュード」（新潮社）の裏表紙を先行公開した。 【写真】アンニュイな表情でカメラを見つめる激レアショット 川崎は2022年に乃木坂46に加入した。特技のフィギュアスケートは小学1年時から始め、フィギュア歴は10年。その経験を生かし、フィギュアスケートのスペシャルサポーターなども務めていた。 同作は川粼