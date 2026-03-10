◆オープン戦ソフトバンク２―２巨人（１０日・宇部）巨人は山口・宇部市のユーピーアールスタジアムでソフトバンク戦に臨んだ。同球場は２０１１年に巨人がシーズン開幕戦を行った球場。当時は内野が黒土、外野が芝だったが、２４年に全面人工芝に改修された。２０１１年３月１１日に東日本大震災が発生。同年のプロ野球は２度の開幕延期を経て約２週間遅れの４月１２日に開幕となった。震災による東日本の電力事情を考