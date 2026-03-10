◆サッカー２７年Ｗ杯予選兼女子アジア杯日本４―０ベトナム第１０日（１０日、オーストラリア・パース）サッカー女子のアジア杯は１０日、オーストラリアのパースなどで１次リーグＣ組の最終戦が行われ、日本はベトナムに４―０と勝利し、１次リーグ３連勝でＣ組首位通過を決めた。準々決勝は１５日。アジア杯の上位６チームに、２７年のブラジルＷ杯の出場権が与えられる。前２試合はチャイニーズタイペイに２―０、イ