ソフトバンクの小久保裕紀監督が10日、WBCメキシコ代表で活躍中のアレクサンダー・アルメンタ投手（21）への期待を口にした。現在は育成選手だが支配下昇格の筆頭候補で「開幕の6人のローテーションという話ではなく、もう少し後の話ですが、年間通してのプラン的には（1軍での）外国人の併用というところで考えています」と言及。「球は十分1軍クラスですし、去年よりも良くなっている。あんなにストライクが入るイメージで