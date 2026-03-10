『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「小学校でイノシシがボール遊び？朝の校庭を駆け回る」についてお伝えします。◇10日朝、広島県江田島市の小学校に現れたのは、1頭のイノシシ。鼻先でボールをつつき、まるで“ドリブル”をしながら校庭を駆け回っています。警察によると、通報があったのは10日午前6時半前。通報「小学校のグラウンドでイノシシが徘徊（はいかい）している」警察が約15分後に駆けつけま