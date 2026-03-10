子役の永瀬ゆずな（10）が10日、都内で開催された『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』（27日公開）のジャパンプレミアに登壇。作品の内容にちなみ、”一人ではできなかったけど、この人がいたからチャレンジできた”という存在について話した。【集合ショット】かわいすぎる…永瀬ゆずな＆MEGUMIら豪華出演者永瀬が声優を務めた主人公・ルビッチは、たくさんの仲間に支えながら前に進んでいくキャラクター。これにち