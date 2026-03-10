◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ーチェコ（2026年3月10日東京D）日本代表の先発・高橋宏斗投手（23）がチェコ打線を相手に2回までに4三振を奪う素晴らしい立ち上がり。ネットでは中日ファンが「うちの宏斗が素晴らしい」「ナイピ！宏斗！！！！！！！」と称賛した。一方、高橋宏の所属する中日は同時間帯にバンテリンドームでヤクルトとのオープン戦。こちらは先発の三浦瑞樹投手（26）が3回8失点と炎上。2番手の根尾も1