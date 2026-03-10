分厚い雲に覆われていたのは、北海道の中央部に位置する十勝岳連峰。連なる山脈の1つ、上富良野岳で10日、雪崩事故が発生し、外国籍スキーヤーが巻き込まれた。北海道・上富良野岳で雪崩事故相次ぐ「安政火口で雪崩が起きて、1人が埋まっている」と、目撃者からの110番通報が入ったのは午前10時40分ごろ。現場は、北海道・上富良野町の上富良野岳。警察などによると、雪崩に巻き込まれたのは外国籍の男性で、現場にいた同行者らが