文化庁が、国立の博物館、美術館に対して5年間の中期目標として入館料や物販の自己収入を増やすよう初の数値目標を定めた。展示事業費などに占める自己収入の割合が40％を下回り「社会的に求められる役割を十分果たせていない」と判断した場合は再編、閉館対象となる。さらに、5年以内に国内と国外の在住者の間に二重価格を導入し、入場料の引き上げを求めた。 中期目標は、館を運営する三つの独立行政法人「国立美術館」「国立文