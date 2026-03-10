【SVリーグ】広島サンダーズ 2ー3 ウルフドッグス名古屋（3月7日・男子第16節）【映像】リベロを襲った“おかしな”軌道のサーブ男子バレーで、ビッグサーバーが放った強烈なサーブがリベロを強襲。まるで相手を追尾するように急変化する軌道に元日本代表選手も「ボールが向かってくる」と驚嘆した。3月7日に大同生命SVリーグ男子の第16節が行われ、ウルフドッグス名古屋は敵地で広島サンダーズと対戦。試合中盤、日本屈指のサ