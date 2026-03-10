今月7日、富山市の国道交差点で車同士が衝突し、親子2人が死亡した事故の続報です。捜査関係者によりますと、逮捕された男が運転する車は交差点に時速140キロ以上で、ブレーキをかけずに進入したとみられることが分かりました。交通事故の専門家の分析を交えてお伝えします。今月7日 午前5時半ごろ、富山市八町の国道8号近くにある防犯カメラの映像です。猛スピードで突っ込んできた車が、もう1台と激しく衝突しました