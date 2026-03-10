アイドルグループHKT48は10日、公式サイトにお知らせを掲載し、メンバーの猪原絆愛（はんな＝15）の活動休止を発表した。「体調不良のため、一定期間の療養が必要となり、当面の間活動を休止し、体調の回復に専念させていただくこととなりました」とし、各種SNSの更新停止、レギュラーラジオ番組、劇場公演の休演なども伝えた。今後については「本人の体調を最優先に考慮し、活動再開の時期を判断してまいります。ファンの皆様、関