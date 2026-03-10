野呂佳代さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【What's in my bag】スタイリストの百々さんと俳優の中田クルミちゃんと一緒にカバンの中身を紹介します』の動画を投稿。カバンの中身を見せてくれる企画の中で、コスメ系アイテムも紹介してくれました。【関連記事】藤田ニコル「一番使ってる」“周りと被らない”ヘビロテ香水■香水動画内で紹介されたのはこちら。DIOR/ヒプノティック プワゾン オードゥ トワレ(公式オンラインブテ