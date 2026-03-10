五島市で福祉タクシーを運行する業者が、車いすや寝たきりの患者の通院などを手助けする「患者等搬送事業者」に認定されました。 認定を受けたのは、五島市上崎山町で福祉タクシーを運行する「医療福祉サポート笑未」です。 「患者等搬送事業者」は、軽症や緊急性のない患者の通院や入退院の送迎を有料で行うのが特徴で、車いすやストレッチャーの固定設備などを搭載した車両を使います。 （