ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会で新たな種目に加わった車いすカーリングのミックスダブルス。世界選手権覇者として臨んだ日本代表のチーム中島は、６日間の予選総当たり戦を終え３勝４敗。目標にしていたトーナメント進出はかなわなかった。中島洋治はこう振り返る。「残念ですけれども、ラウンドロビンの最終戦まで可能性を残せて戦えたのはよかったかなと思っています」日本は初戦で予選１位通過の中国に敗れ