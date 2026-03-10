「山が崩れた。メキメキと音がした」10日、石川県白山市の山あいで地すべりが発生し、県道の一部区間が午後6時現在も通行止めとなったままです。地すべりの影響で、斜面のふもとにある高齢者施設の利用者や職員が別の施設へ避難しています。地すべりが発生したのは、石川県白山市若原町の高齢者施設「ケアハウス鳥越」の裏の斜面で、10日午前7時15分ごろ、「山が崩れてきた」「メキメキと音がする」と、近くの住民から白山市に連絡