Ｊ２山形は１０日、一部週刊誌報道にあった相田健太郎代表取締役社長による記者への不適切な発言を受けて、事実関係の解明及び再発防止に取り組むため、外部専門家による調査委員会を立ち上げ、調査を行うと発表した。委員会の構成としては、社外弁護士複数名を含む独立した調査体制とし、「事実関係の解明」「原因の分析および再発防止策の提言」「その他、調査委員会が必要と認めた事項」を調査する。今後について調査完了