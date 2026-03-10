建築研究所が公開した、被災した建物の調査にAIを搭載した人型ロボットを活用する実験。奥は四足歩行ロボット＝10日午後、茨城県つくば市茨城県つくば市の建築研究所は10日、被災した建物の調査に、人工知能（AI）を搭載した人型ロボットを活用する実験を公開した。危険な災害現場に人が出向かずに済むほか、四足歩行ロボットとの連携で、被災状況を効率的に把握できると見込む。IT企業の「ポケット・クエリーズ」（東京）と