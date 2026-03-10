和歌山県串本町で2024年、岡山の親子がダイビング中に死傷した事故で、県警が業務上過失致死傷容疑でダイビング店の男性元インストラクター（26）と男性経営者（51）を書類送検したことが10日、捜査関係者への取材で分かった。