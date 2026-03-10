宇都宮市で2018年、当時生後7カ月の長男に暴行を加えて死亡させたとして、傷害致死罪に問われた父親（27）の裁判員裁判で、宇都宮地裁は10日、「検察側が主張する死因に相当の疑いが残る」として無罪を言い渡した。求刑は懲役8年だった。父親は18年3月31日夜〜4月1日早朝、市内の当時の自宅かその周辺で、長男の頭に何らかの暴行を加え、びまん性脳損傷により死亡させたとして起訴された。検察側は公判で、傷害が生じた時間